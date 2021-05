Al Mouraria e Filipa Sousa juntos em novo single

“Margarida vai à fonte” é o segundo tema do álbum “Com vida” editado recentemente. Para dar voz ao poema de Paulo Abreu de Lima, os Al Mouraria convidaram Filipa Sousa.

A cantora foi uma das finalistas do concurso televisivo “Operação Triunfo”, ganhou a Primeira Grande Noite de Fado do Algarve e foi a surpreendente vencedora do Festival RTP da Canção em 2012.

Este tema foi musicado por Valentim Filipe (guitarra portuguesa, acordeão e triângulo), contou ainda com a participação musical de Tiago Valentim na guitarra clássica e de Bruno Vitor no contrabaixo além de outros convidados.