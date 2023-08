Al Hilal de Jesus vai disputar final da Champions com Al Nassr

O Al Hilal, comandado pelo português Jorge Jesus, venceu o Al Shabab (3-1) e apurou-se para a final da Liga dos Campeões árabe em futebol, na qual vai defrontar o Al Nassr, de Luís Castro.

No King Fahd Stadium, em Taif, Jorge Jesus apostou de início no internacional português Rúben Neves, que, à passagem do minuto nove, serviu Mohamed Kanno para o primeiro golo do encontro, antes de o antigo jogador do FC Porto acabar substituído, na sequência da expulsão do guarda-redes Al Muaiouf, aos 25 minutos.

Apesar de estar em inferioridade numérica, o Al Hilal conseguiu dilatar a vantagem, agora por intermédio do brasileiro Malcom (45+3), após assistência do sérvio Milinkovic-Savic.

No segundo tempo, a equipa orientada pelo neerlandês Marcel Keizer, antigo treinador do Sporting, encurtou distâncias pelo colombiano Gustavo Cuellar (57), mas o Al Hilal foi quem fechou o resultado, com um golo de Abdullah Al Hamdan (90+5).

Na final da Liga dos Campeões árabe, agendada para sábado, o Al Hilal vai defrontar o Al-Nassr, de Luís Castro, que hoje venceu os iraquianos do Al Shorta (1-0), graças a um golo solitário de Cristiano Ronaldo, apontado da marca do castigo máximo.