Ajude os músicos portugueses obrigados a ficarem em casa

A Música da Casa é um movimento independente criado por fãs de música que se juntaram para promover concertos pagos.

Nesta altura de tanta incerteza, um grupo de amigos melómanos decidiu organizar-se com um único objetivo: juntar dinheiro para poder usufruir de concertos. Não que estivessem fartos de ver concertos à borla nas redes sociais, mas por acharem que essa situação não é sustentável para os músicos, nem valoriza a arte. E se os músicos não puderem /conseguirem sobreviver na sua profissão, são os fãs de música quem mais perde.

No fundo, juntar o útil ao agradável: os fãs terão acesso a concertos, e os músicos farão concertos pagos.

Nos tempos mais próximos, os concertos serão essencialmente online, em streaming, mas o seu objetivo é organizar concertos ao vivo, quando estiverem reunidas todas as condições legais e de saúde pública, segundo as normas de restrição provocadas pela pandemia covid-19, que permitam a realização dos mesmos.

Foi criada uma página no Facebook e uma conta na plataforma Patreon, com opção por três tipos de mensalidades. A inicial é de 5€ mais IVA e proporcionará, no mínimo entre 2 a 4 concertos online por mês. Quando os concertos forem ao vivo, a mensalidade garante também acesso a concertos. As outras mensalidades incluem alguns “benefícios” extra, como sendo t-shirts, discos, mais concertos, escolha das bandas, convívio com os músicos, etc.

Trata-se de uma iniciativa sem fins lucrativos e cujo nome remete para o facto de estarmos (quase) todos em Casa, num óbvio trocadilho com Casa da Música.