Ajude este realizador português a produzir um documentário

O realizador Gonçalo Almeida, autor do filme “Faz-me Companhia”, que o BOM DIA já projetou no Luxemburgo no âmbito do Cineclube Português, prepara agora o documentário “Tudo Parece Perfeito”

“Elementos chave da música de dança nacional partilham testemunhos da sua profissão, abrindo portas para um mundo fantasioso composto por recordações e peripécias que nos levam a viajar pela mente e o coração destes artistas assim como pela história da música de dança em Portugal”, explica o realizador.

O filme está em produção e o seu lançamento está previsto para 2022. Para para conseguir concluir este projeto, Gonçalo Almeida precisa de ajuda e lançou uma campanha de “crowd funding”. Todos os fãs de cinema – e de música – podem contribuir, com o montante que desejarem para tornarem possível “Tudo Parece Perfeito”.

“Esta campanha é um convite à vossa participação neste projecto, todos juntos faremos com que este veja a luz do dia e tenha a qualidade que merece”, afirma o realizador. “Este projecto vai para lá do típico glamour da profissão de DJ para se debruçar sobre o ser humano por trás da cabine. É um documentário honesto, em que os artistas falam abertamente das suas carreiras sem fugir aos fracassos, medos e solidão inerentes à sua profissão. Mas é também um documentário repleto de positivismo, em que nos rimos dos momentos maus e aprendemos a melhor enfrentar os obstáculos com que todos nos deparamos sem que estes nos demovam dos nossos sonhos”, conclui.

Para ajudar a concretizar este projeto clique aqui.