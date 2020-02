Airbus prepara avião inovador

Airbus revelou, em Singapura, o protótipo de um avião que tem vindo a testar desde o verão passado. A grande diferença para as aeronaves comerciais de passageiros é o design em que não há uma absoluta distinção entre o corpo da aeronave, onde estão os passageiros, e as asas.

Entre as vantagens deste tipo de design, está a poupança de combustível devido à forma mais aerodinâmica da aparelho e ao facto de este ser mais leve e mais robusto. Por enquanto, não passa de um protótipo batizado pela construtura europeia como MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls, ou, em português, Aeronave Modelo para Validação e Experimentação de Controlos Robustos e Inovadores). O avião em fase experimental tem apenas dois metros por 3,2 e já voa.

Veja as imagens em Jornal de Notícias.