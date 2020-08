Air Transat mantém aposta em Portugal

A companhia canadiana Air Transat anunciou o plano de operações para o inverno, que entrará em vigor a partir de 1 de novembro, e no qual se mantém a ligação Toronto-Porto, retomada no final de julho, mas também vai assegurar voos para Lisboa e Faro.

Após ter reiniciado as suas operações a 23 de julho, e depois de quatro meses de inatividade forçada devido à pandemia de covid-19, a canadiana Air Transat anunciou nesta terça-feira o programa de voos que pretende cumprir no inverno. No plano, que entra em vigor a 1 de novembro, mantém-se a ligação entre Toronto, a cidade mais populosa do Canadá, e a Invicta.

Tal como acontecia até agora, a Air Transat – que está em processo de aquisição pela Air Canada – vai realizar aos domingos um voo entre Toronto e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, englobado num “reforço gradual da oferta” para o inverno.

“Apesar de toda a indústria do turismo ter sido perturbada pela pandemia de covid-19, o desejo de viajar para o estrangeiro para mudar de cenário e fazer novas descobertas continua vivo nos viajantes”, sublinhou a diretora de operações da Transat, Annick Guérard, no comunicado da companhia canadiana de aviação. “É por isso que temos o prazer de brindá-los com a nossa oferta reforçada. Agora, mais do que nunca, este plano com mais de 40 destinos permite-nos redesenhar o futuro, um passo de cada vez, e renovar a nossa missão, que é a de alegrar o dia-a-dia de nossos passageiros”, acrescentou.

Para além da Invicta, a companhia canadiana também tem no plano para o inverno voos de Toronto para Lisboa e Faro, e ainda de Montréal para Lisboa.

Tendo presentes as restrições que ainda podem vir a surgir, a Transat oferece aos seus passageiros maior flexibilidade nas reservas, assegurando igualmente nos seus voos o cumprimento das recomendações sanitárias.

