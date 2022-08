Air France ignora regras de segurança

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos publicou esta semana um relatório com incidentes cometidos pela companhia aérea. Aponta a recorrência de incidentes em que a tripulação não cumpre as regras de segurança.

O relatório do Bureau of Investigation and Analysis (BEA), segundo o jornal Contacto, refere a cultura de subestimar a segurança na Air France. O mesmo documento apela a que a companhia francesa “imponha o respeito pelos procedimentos no centro da cultura de segurança da companhia”.

Embora o número reduzido de viagens com problemas, a BEA refere algumas viagens realizadas pela Air France onde a segurança esteve em causa. Lembrou um voo onde houve uma fuga de combustível durante o voo, ao ponto de o avião ter de desligar o motor do lado crítico e de a tripulação não o ter feito.

Para além de outro exemplo citado, a BEA também põe em causa alguns dos procedimentos de segurança escritos no manual de operações da companhia aérea. O jornal luxemburguês refere frases como “sabe desviar-se dos procedimentos em consulta com a tripulação quando a segurança o exige” ou “improvisa perante o imprevisível para obter o resultado mais seguro”.

A Air France já respondeu ao relatório da BEA, admitindo que as recomendações foram implementadas e que está empenhada em fornecer ferramentas que melhorem a prestação da tripulação.