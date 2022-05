Air France com prejuízo de 550 milhões

A Air France-KLM anunciou esta quinta-feira um prejuízo de 552 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, que compara com um lucro de 1.481 milhões em idêntico período do ano anterior.

A companhia aérea franco holandesa admite, no entanto, “estar otimista” quanto ao equilíbrio das contas, já que regista um aumento da sua atividade desde março deste ano e conta com perspetivas positivas para o verão.

O resultado operacional também foi negativo, em 350 milhões de euros, mas o “buraco” foi claramente inferior aos 1.179 milhões registados nos primeiros três meses do ano passado.

Quanto ao resultado operacional bruto (Ebitda), este foi positivo no primeiro trimestre deste ano, tal como nos últimos três meses do ano passado, cifrando-se em 221 milhões de euros.

O volume de negócios, por sua vez, mais do que duplicou em relação ao primeiro trimestre do ano passado, isto é, 2,06 vezes mais, para 4.445 milhões de euros, graças ao aumento do número de passageiros que triplicou para 15,58 milhões.

O grupo, que tem participação dos Estados francês e holandês, está a trabalhar para fortalecer a sua situação financeira com medidas como um aumento de capital com direitos preferenciais para os seus atuais acionistas ou a emissão de títulos para, entre outras aspetos, acelerar o reembolso dos fundos públicos de ajuda que recebeu durante a crise.

Estas medidas poderão representar até 4.000 milhões de euros num calendário que dependerá das “condições de mercado”, mas também da obtenção da aprovação da Comissão Europeia, salienta a transportadora aérea.