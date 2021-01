Air Europa no grupo que detém a Iberia

A IAG, sociedade gestora de participações sociais (‘holding’) que controla a Iberia, assinou a compra da Air Europa por 500 milhões de euros, disseram à Efe fontes conhecedoras do assunto. A assinatura foi feita mais de um ano depois do acordo de compra e venda ter sido formalizado, com a verba final do negócio a ser metade da acordada há um ano e a ser paga em 2026.

A operação foi adiada mais de um ano devido à pandemia de covid-19, que tem tido um forte impacto no setor turístico.

A assinatura do acordo foi feita depois de o fundo de resgate de empresas estratégicas solventes afetadas pela pandemia, gerido pela Sociedade Estatal de Participações Industriais (SEPI), ter decidido resgatar a filial da Globalia por 475 milhões de euros.

Em 23 de dezembro, a administração da Air Europa aprovou a nomeação de dois conselheiros designados pela SEPI, tal como acordado nos termos do resgate.

Fica por designar o conselheiro-delegado da Air Europa, que tem de o ser por acordo entre a empresa e a SEPI.

O resgate da Air Europa foi a primeira operação financeira financiada pelo citado fundo, dotado de dez mil milhões de euros e pensado para empresas solventes e estratégicas da economia de Espanha, cujos negócios sejam ameaçados pela pandemia.