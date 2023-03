Ainda pode ir ver Abrunhosa em abril. Há novas datas de concertos

A sensivelmente um mês de iniciar a digressão nacional com o Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias, dirigidos por Paulo Ribeiro, Pedro Abrunhosa esgota as primeiras datas do Coliseu do Porto, Convento São Francisco e Coliseu de Lisboa.

Depois de levar as suas canções – acompanhadas pelo Cante Alentejano dos Camponeses de Pias – a Londres, Paris, Bruxelas e Luxemburgo, Pedro Abrunhosa prepara-se para levar o Património Imaterial da Humanidade aos grandes palcos nacionais.

Foi em 1994 que o artista se retirou durante três meses para o Alentejo numa tentativa de melhor entender as origens e mistérios do Cante Alentejano. “O Cante é, para mim, a mais excelsa e suprema forma de arte popular em Portugal ligada à ancestralidade e à terra”, explica Pedro Abrunhosa no documentário sobre a digressão internacional.

Agora, passados 29 anos desse retiro, Pedro Abrunhosa sobe aos palcos do Coliseu do Porto(13 e 14 de abril), do Convento São Francisco em Coimbra (15 e 16 de abril) e do Coliseu de Lisboa (21 e 22 de abril) com Os Camponeses de Pias, dirigidos por Paulo Ribeiro, para apresentar um concerto que arrebatou os corações do público europeu.