Ainda pode ir ver a exposição “Lusitânia” até ao fim de janeiro

Realizou-se no passado dia 16 de dezembro, no Espaço Nuno Júdice do Consulado-geral de Portugal em Paris, a inauguração da exposição “Lusitânia” de Nathalie Afonso.

Esta exposição, composta de 40 aguarelas que representam os trajes das diferentes regiões portuguesas, encontra-se patente ao publico até ao próximo dia 31 de janeiro.

“Felicitamos a artista pela qualidade dos seus trabalhos e pela promoção e visibilidade da nossa cultura portuguesa em França”, pode ler-se numa publicação cheia de elogios ao trabalho da lusodescendente feita pelo Consulado de Portugal em Paris

.