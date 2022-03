Ainda não votou? Então leia isto

A documentação eleitoral enviada para as moradas dos eleitores recenseados no círculo da Europa que votam por via postal inclui um folheto com instruções sobre o processo de votação, o boletim de voto, um envelope verde e um envelope de retorno branco com indicação de porte pago.

Os eleitores devem colocar o boletim de voto dentro do envelope verde.

2. Em seguida, devem inserir o envelope verde e uma cópia do documento de identificação no envelope branco.

3. O envelope branco deve ser depositado no correio.

Importa sublinhar que só serão considerados válidos os votos que sejam acompanhados por cópia de um documento de identificação: essa cópia deve ser colocada dentro do envelope branco mas fora do envelope verde (o qual deve conter apenas o boletim de voto).

Os eleitores que não tenham ainda recebido a carta com esta documentação devem confirmar se esta se encontra nos correios locais ou localizá-la, acompanhando o respetivo percurso, através do portal euEleitor. Se não conseguirem identificar o número de registo da carta de envio, este portal indica o número de telefone e o endereço de e-mail através dos quais podem contactar a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (email: [email protected]; telefone: +351 213 947 101).

Os boletins de voto devem ser remetidos com a maior brevidade possível. Somente serão considerados os votos recebidos em Portugal até ao dia 23 de março.

Voto presencial

Nos dias 12 e 13 de março, sábado e domingo, decorre o voto presencial para as eleições do círculo eleitoral da Europa da Assembleia da República nas respetivas Embaixadas e Consulados de Portugal, entre as 8h e as 19h (hora local). A lista dos locais de voto pode ser consultada na página da Comissão Nacional de Eleições.

Apenas podem votar presencialmente os eleitores recenseados neste círculo que, até 5 de dezembro de 2021, tenham manifestado a intenção de votar presencialmente.

Se ainda não votou, veja aqui o último debate organizado pelo BOM DIA.