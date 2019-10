Ainda há alguns bilhetes para o Luxemburgo-Portugal

Os bilhetes para o jogo Luxemburgo x Portugal, do próximo dia 17 de novembro, já se encontram esgotados; no entanto, o BOM DIA sabe que a Federação Portuguesa de Futebol deu última oportunidade para poder assistir ao jogo da seleção.

Por 74,99 pode comprar dois bilhetes para apoiar a equipa das quinas no estádio Josy Barthel, no Luxemburgo, e ainda uma subscrição anual do Canal 11, através do serviço de streaming em www.canal11.pt ou através das apps iOS e Android.

Este pack pode ser adquirido na bilheteira da Federação e, posteriormente, receberá no seu e-mail informação sobre o levantamento dos bilhetes, bem como um código para se inscrever no serviço de streaming do Canal 11.