Tal como estava previsto, o papa Francisco teve alta este sábado, logo de manhã. Estava internado no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma infeção respiratória.

À saída da unidade hospitalar, o Santo Pontífice, de 86 anos, parou para falar com os fiéis que o esperavam. “Ainda estou vivo!”, brincou.

Francisco foi internado na quarta-feira, com dificuldades respiratórias. A equipa médica explicou, no dia seguinte, que o Papa foi diagnosticado com uma “bronquite infeciosa que exigia a administração de antibióticos”. O tratamento resultou “numa melhoria acentuada no seu estado de saúde”.

Logo na quinta-feira de manhã, o Vaticano dava conta de que Francisco se sentia suficientemente bem para comer, rezar e trabalhar na sua suíte particular no décimo andar do hospital.