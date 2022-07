Ainda agora começou e Portugal já vence

A seleção portuguesa de basquetebol feminino estreou-se esta sexta-feira com uma vitória na Liga Mundial 3×3, ao vencer a equipa Ulaanbaatar Amazon, da Mongólia, por 10-8, após prolongamento, na primeira jornada da etapa de Praga.

Portugal, que partiu como 12.º e último do ‘ranking’, derrotou as quartas da hierarquia, apenas atrás de Espanha, Polónia e Lituânia, num encontro marcado por fracas percentagens de lançamento – 8 em 37 para Portugal e 6 em 30 para a equipa mongol.

Laura Ferreira e Emília Ferreira marcaram ambas quatro pontos, enquanto Josephine Filipe contribuiu com um, tal como Joana Soeiro, no caso o que decidiu o encontro, o segundo ponto de Portugal no prolongamento.

A formação lusa ainda cumpre esta sexta-feira, frente à República Checa, um segundo encontro no Grupo D, pelas 14h55 (em Lisboa), precisando de ficar nos dois primeiros lugares do agrupamento para seguir para os ‘quartos’. Antes, às 13h05, as checas defrontam a Ulaanbaatar Amazon.

No basquetebol 3×3, que se estreou nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, realizados em 2021 devido à pandemia da covid-19, os lançamentos ‘triplos’ valem dois pontos e os restantes um, sendo que ganha a equipa que chegar primeiro aos 21 pontos ou a que estiver à frente após 10 minutos. Em caso de igualdade, joga-se um prolongamento e vence a equipa que marcar primeiro dois pontos.

Veja aqui uma das jogadas da partida, onde o destaque vai para Joana Soeiro.

#portugalpositivo