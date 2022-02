Ainda a contagem dos votos no círculo da Europa

Além de determinar as datas para a contagem dos votos no círculo da Europa e os modos de votação, por correio e presencial, de reiterar a necessidade de cópia do cartão do cidadão para o voto ser validado, a Comissão Nacional de Eleições também disse que as mesas são soberanas para considerar válido ou nulo um voto e que “a regra de ouro dos processos eleitorais é que aquilo que é decidido em qualquer instância e não é reclamado nem recorrido nem reclamado na altura própria, fica consolidado para sempre, não importa se está bem ou mal. A lei diz efetivamente que é preciso cópia do cartão do cidadão, mas a mesa de contagem pode decidir o contrário. Se ninguém reclamar fica feito”.

Por isso, a reclamação do PSD foi inútil, criou uma enorme e justa indignação nas comunidades e poderia ter sido evitada, não fosse a obsessão do PSD em anular votos, a exemplo do que fez nas eleições de 2019.

Entretanto, a posse do novo governo fica adiada, eventualmente para o início de abril.

Paulo Pisco