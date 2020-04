AICEP lança ‘webinar’ sobre impacto da pandemia

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP arranca com um ciclo de “Webinar Market” (videoconferências) dedicado a mercados internacionais para esclarecer as empresas sobre o impacto da pandemia.

“Decidimos lançar campanhas de capacitação, aproveitando o teletrabalho de muitas empresas, para que estas possam preparar a retoma, analisar mercados e ver o que mudou” na sequência da pandemia da covid-19, disse o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, em declarações à Lusa.

Assim, arrancam já os “Webinar Market”, dedicados a mercados internacionais com a participação dos delegados da rede externa, presente em diversos países, para esclarecer as empresas sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus no respetivo mercado.

“São 10 mercados, sobretudo europeus”, adiantou Luís Castro Henriques, referindo que o primeiro é França, seguindo-se no dia 28 de abril a Alemanha e no dia 30 a Espanha.