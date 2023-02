Águias de olhos postos no clássico de Alvalade

O clássico Sporting-FC Porto assume especial importância nas contas do título na I Liga, com o líder Benfica a assistir de longe depois de ter antecipado e vencido o seu jogo da 20.ª jornada. Com jogo grande em perspetiva, no domingo, no Estádio José Alvalade (18h00), e quando os ‘dragões’ perseguem, juntamente com o Sporting de Braga, o Benfica, as ‘águias’ anseiam por deslizes dos seus perseguidores.

Para o FC Porto, a oito pontos da liderança, mas com menos um jogo disputado, é importante sair de Alvalade com uma vitória, enquanto o Sporting, a 15 pontos e também menos um jogo, tenta não ficar ainda mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

O jogo entre ‘leões’ e ‘dragões’ importa também ao Sporting de Braga, terceiro na I Liga — a última vaga de acesso à ‘Champions’, via pré-eliminatórias -, que está a dois pontos do FC Porto e tem mais cinco do que o Sporting.

O jogo, o terceiro esta época entre as duas equipas, acontece duas semanas após a final da Taça da Liga, em Leiria, que o FC Porto venceu por 2-0, já depois de no campeonato ter ganhado por 3-0, no Dragão.

Em ambos, a equipa de Rúben Amorim ficou reduzida a 10 jogadores no último quarto de hora: no campeonato, por expulsão de Pedro Porro, e na Taça da Liga, com a saída de Paulinho, que cumprirá castigo no clássico, depois de ter sido suspenso por três jogos.

No Sporting, já sem Porro, transferido para o Tottenham, Paulinho deverá ser a grande ‘baixa’, enquanto no FC Porto, Otávio e Eustáquio têm estado de fora, lesionados, e Wendell saiu com uma entorse do último jogo no campeonato, com o Vizela.