Águeda, Arouca e Vale de Cambra apoiam internacionalização das suas empresas

Chama-se “Master Export – Internacionalizar a Indústria Metalomecânica e Habitat” o projeto de Águeda, de Vale de Cambra e Arouca para proporcionar apoio à internacionalização das PME das fileiras do setor da metalomecânica e do habitat com impactos nas regiões Centro Litoral e Norte.

O Master Export é um projeto desenvolvido no âmbito do FEDER, com o objetivo de promover e apoiar a internacionalização, o que leva uma delegação do projeto a visitar o Luxemburgo.

Pela Associação Empresarial de Águeda (AEA) estará no grão-ducado o vice-presidente Óscar Mendes e Patrícia Gonçalves, técnica responsável de apoio ao mercado externo). Carlos Brandão, presidente da Associação Empresarial de Cambra e Arouca (AECA) e a vice-presidente Gisela Camisão integram a comitiva, assim como Célia Oliveira, técnica responsável de apoio ao mercado externo e pelos projetos de formação. A acompanhar a delegação está ainda Adriano Fidalgo, da Astrolábio, consultor do projeto.

Estes responsáveis pela missão vão encontrar-se com várias entidades no Luxemburgo, nomeadamente o Embaixador de Portugal, António Gamito, mas também empresas e câmaras de comércio.

A indústria destas regiões “cada vez incorpora mais inovação, tecnologia e diferenciação em tudo o que desenvolve e exporta para todos os tipos de utilização”, afirmou ao BOM DIA o consultor do projeto. “Para além de excelentes vinhos e regiões de turismo, apresenta indústrias de excelência concentradas em algumas regiões. Para duas dessas regiões, e para dois dos seus clusters, surge o Master Export”, explicou Adriano Fidalgo.

Com atividades desenvolvidas nas regiões de Águeda (Região Centro), de Vale de Cambra e Arouca (Região Norte) a AEA e a AECA juntam-se para contribuir para os ganhos de competitividade na exportação das fileiras da Metalomecânica e do Habitat. A exportar para mercados cada vez mais competitivos, os ganhos de competências e a competição assumem maior relevância face à concorrência, e de extrema importância para todas as empresas.

Por isso o Master Export apresenta-se com a missão de “apoiar as empresas das duas regiões em processos bem-sucedidos de internacionalização” criando canais de exportação para países com elevado potencial e geograficamente próximos e capacitá-las para se apresentarem nestes mercados com bens de maior incorporação tecnológica.

A AEA – Associação Empresarial de Águeda, fundada em 1976, centra-se na representação, promoção e a defesa dos interesses comuns das empresas associadas da região de Águeda. A AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arouca, fundada em 1991, foi-se afirmando como associação multissectorial de âmbito concelhio, com atuação em Arouca e Vale de Cambra, tendo por missão estudar e defender os interesses relativos a Comércio, Indústria e Serviços, no sentido de promover e praticar tudo quanto possa e deva contribuir para o seu progresso técnico, económico e ou social.

Para mais informações e contactos clique aqui.