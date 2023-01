Andava farto de receber faturas das Águas de Coimbra muito em cima do prazo de pagamento, algumas, inclusivamente, fora do prazo, e então telefonei para o meu fornecedor de água, e em vez de protestar, perguntei se me podiam passar a enviar as faturas por mail. Disseram que sim, e o assunto já esta tratado!

De facto, é estranho uma factura de 23 de Dezembro chegar-me a casa a 9 de Janeiro e o limite de pagamento terminar passados 3 dias.

Também podia pagar por débito directo, mas uma vez uma empresa muito importante em Portugal, cobrou-me 300€ a mais e tive que ter muito trabalho, e por isso cancelei todos os débitos directos para todas as entidades.

Pedro Guimarães