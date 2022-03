Águas do Norte sensibilizam crianças para a importância deste recurso

Dia 22 de março, a Águas do Norte promove uma cerimónia comemorativa relativa ao Dia Mundial da Água, para apresentar o filme “Dimensão S”, uma comédia musical infanto-juvenil que tem como objetivo a formação de uma corrente capaz de mobilizar crianças, pais e professores para a adoção de um estilo de vida saudável e de bons comportamentos sociais, através da mudança de hábitos alimentares e da inclusão da prática de exercício físico na sua rotina.

Em parceria com a Filmideia, a Águas do Norte vai disponibilizar aos 66 municípios do Norte de Portugal que estão integrados nos dois sistemas cuja exploração e gestão lhe está atribuída – o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e o sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”, bem como aos respetivos Agrupamentos Escolares, nomeadamente aos alunos dos 1º e 2º ciclo do ensino básico, o acesso à visualização deste filme, o qual será materializado através de sessões a realizar até ao final do ano letivo nos diversos auditórios municipais ou escolares.

Esta obra, escrita e realizada por Nuno Vieira, conta com a participação de várias caras conhecidas da televisão portuguesa como Mariana Pacheco, Noémia Costa, Margarida Serrano, Diogo Leite, Pedro Andrade e Pedro Jorge, o tão reconhecido mini master-chef.

Através deste projeto “Dimensão S”, que conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, a Águas do Norte aposta na Educação Ambiental como um pilar fundamental do sucesso das políticas de sensibilização ambiental que pretende levar a cabo em parceira com os seus Municípios Utilizadores.