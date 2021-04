agrilhoado

moribundo

o chão desta casa

que não ouvirá

mais o amanhecer

dos teus passos

as portas

todas elas fechadas

ensimesmadas

apenas murmurando

as falanges do teu nome

no quintal

os pássaros

trovadores alienados

prosseguem com a orquestração

do desfilar da folhagem

outoniço cortejo que mostra perfeitamente

a dimensão manifesta e exacta

da ossatura do irretornável

de pálpebras entreabertas

este elegíaco espelho

como aquele homem

que saiu de casa

e nunca mais voltou

dm