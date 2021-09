Agricultores açorianos recebem ajuda europeia

A OMS está a monitorizar uma nova variante do coronavírus que foi identificada pela primeira vez na Colômbia, já no mês de janeiro. No boletim epidemiológico semanal sobre a evolução da pandemia, a Organização Mundial da Saúde diz que classificou como "variante a seguir" a "MU". Tem mutações que podem indicar risco de "fuga imunológica", ou seja, resistência às vacinas.