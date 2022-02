Agradecimento

Agradeço em primeiro lugar a todos os portugueses residentes no estrangeiro que participaram nestas eleições de forma tão expressiva: 257 mil votantes, a maior de sempre.

Saúdo também a extraordinária participação no Círculo da Europa, que atingiu os 20,83% e que deram ao PS o resultado de 40,3% antes da anulação dos votos provocada pelo PSD, contra os 25,3% obtidos pelo PSD.

Agradeço aos meus camaradas de lista o seu empenho, a Nathalie Oliveira, ao Alfredo Stoffel e à Joana Benzinho. Vamos continuar a trabalhar juntos para honrar junto das nossas comunidades a confiança que os eleitores depositaram no PS.

Agradeço também todos os que se envolveram na campanha em todos os países, dando ânimo e alento aos nossos objetivos.

Lamento, porém, que num momento em que devíamos todos estar a festejar a alegria dos resultados e da participação eleitoral, estas eleições nas comunidades tivessem sido ensombradas pela atitude inqualificável do PSD de protestar no círculo eleitoral da Europa para anular todos os votos sem a cópia do documento de identificação, levando também à anulação de milhares de outros votos, em profundo desrespeito e desconsideração para com os nossos compatriotas, levando à anulação absurda e chocante de 157.205 votos, o que só pode acontecer com a aceitação do protesto do PSD pela mesa de apuramento geral, que também deve ser veementemente reprovada.

Mas nem mesmo assim nos derrubaram.

Vamos ter agora muito trabalho para recuperar a confiança dos nossos compatriotas.

As minhas felicitações também para a eleição de Augusto Santos Silva no círculo eleitoral de Fora da Europa. Felicito também todos os eleitos para a Assembleia da República.

A causa das comunidades é de todos. Abraço a todos!

Paulo Pisco