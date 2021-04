Agora já não tenho paciência

Paciência para ouvir as conversas alheias

As conversas fúteis que nada dizem

Que contam histórias vazias

As da máquina de café sem água

De dois amigos que discutem

Da conversa do sedutor incompreendido

Do Porto que ganhou

Ou da superbock quente demais

A vizinha divorciou

E a outra que cultiva o campo dos Ribeiro

A sobrinha da Maria que caminha todos os dias 8 km

Não suporto alcovitice, sempre fui assim.

Por favor! Calem-se!

Já não posso ouvir os vossos gritos das vossas conversas sem fim, vazias e chatas!

Sinto o perfume das ondas do oceano

E a calma vem até mim

O som da espuma da maré sossega-me.

Mas logo ouço esse tom de voz

Já não reconheço o sotaque

Fico irritada

Afinal donde sou?

Não me reconheço aqui

Evoluí

Mudei

Donde vens rapariga de pés descalços?

Silêncio

Perdi a voz

Fico pensativa

Observo à minha volta

Esta areia ainda é minha

O cheiro a cimbalino também

Mas… vem o mas

O mas que me diz ao ouvido:

Um dia foste daqui

Hoje és de onde tu quiseres

Pertences ao teu universo

E não és daqui nem de lá longe.

É… já não te pertenço

Choro porque sei

Agora sei donde sou

Sou apenas daquele sítio

O lugar porto seguro

Onde tu respiras

E onde eu-família pode por vezes existir.

E os vasos em flor choram o desencanto da Primavera…

BV070421