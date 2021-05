Agora é que é! Promete o Governo…

A pouco mais de mês do fim do prazo para os portugueses a residir no Reino Unido efectuarem o registo de residência junto das autoridades britânicas o Governo tem a coragem de vir agora anunciar o recrutamento de alguns funcionários para os Consulados de Londres e Manchester.

Por vezes há momentos em que tenho a percepção que este Governo não leva as nossas comunidades a sério.

Carlos Gonçalves