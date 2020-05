AGIR volta com alma

No seu novo single “Alma”, AGIR partilha com todos o que sabe ser a dor individual de muitos: a solidão. O desespero que amiúde sentimos pode não necessitar de grandes e nobres soluções, bastando-nos muitas vezes um ouvido. Um colo. Uma voz. Na voz de AGIR, “Alma”oferece-nos empatia e, sem julgar, recorda-nos que a solidão é um sentimento universal, que transcende géneros, faixas etárias, estratos sócio-económicos, nacionalidades e credos.

“Alma” não foi escrita com o intuito de apoiar causas ou angariar receitas mas, depois de gravada e concluída a sua mistura, em pleno estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, tornou-se evidente que poderia ser um contributo para ajudar as pessoas a vencerem a solidão, numa altura em que as perturbações mentais dispararam ou se agravaram, devido ao confinamento, à degradação das condições económicas, à incerteza quanto ao futuro e a tantas outras causas individuais.

Atribuir 100% do lucro dos plays de “Alma” à Associação SOS Voz Amiga é a forma que AGIR encontrou de agradecer e amplificar a existência desse ouvido, desse colo, dessa voz, que tantos procuram e encontram nas dezenas de voluntários que há mais de 40 anos dão tudo, de forma anónima, não exigindo nada em troca. Mas são sempre poucos para os tantos que precisam de ser escutados e desde o início do estado de emergência essa insuficiência tornou-se desesperante: são mais as chamadas que ficam por atender do que as que conseguem, efetivamente, encontrar uma voz amiga do outro lado da linha, ficando 1/4 das chamadas sem resposta.

É também isso que AGIR procura: sensibilizar-nos para a necessidade de angariação de mais voluntários para a Associação SOS Voz Amiga, que nesse ato de generosidade e abnegação, na escuta do outro, ajudam a vencer a solidão de tantos. Porque, muitas vezes, é quando finalmente conseguimos verbalizar a outros o que sentimos, que nos ouvimos, também, a nós próprios.