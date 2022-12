AGIR e Eulália juntam-se aos D’ZRT

Os D’ZRT lançaram na antevéspera de Natal uma versão inédita da música “Querer Voltar”, onde contam com a colaboração de AGIR & Eulália, naquele que é o 2º episódio das “D’ZRT Encore Sessions”.

As “D’ZRT Encore Sessions” já contam com a participação António Zambujo, AGIR e Eulália, num formato que não é mais do que uma extensão da sala de estar da banda.

Ao longo de vários episódios, músicos portugueses, serão convidados a colaborar numa versão acústica de uma música da banda, onde cada artista interpreta o tema dando-lhe o seu cunho pessoal.

Cada episódio permite ir um pouco mais para lá da música, do espetáculo e dar a conhecer ao público cada um dos elementos da banda e dos seus convidados, mostrando todo o processo de criação, dos ensaios, do primeiro acorde, da conversa que flui naturalmente entre colegas, companheiros de estrada e amigos. Estes momentos serão partilhados em formato de Making Off, nas semanas seguintes ao lançamento de cada música, no canal oficial do Youtube.