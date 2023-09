Agenda de Paulo Pisco volta a cruzar-se com portugueses de Paris

O deputado eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, desloca-se este fim de semana a Paris para participar num conjunto de iniciativas das comunidades portuguesas residentes na capital francesa.

De acordo com a sua agenda, o governante estará este sábado, pelas 15h00 (hora local), numa reunião do Conselho Regional da Europa do CCP, que terá lugar no consulado-geral de Portugal em Paris. De seguida, parte para Pierrefitte-sur-Seine, onde pelas 20h00 será oficializada a Associação Lídia Unindo Portugueses.

No domingo, último dia desta deslocação oficial, Paulo Pisco participa na festa anual da Rádio Arc-en-Ciel, em Orleães.