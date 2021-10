Ágata volta a apaixonar-se

“Voltei-me a apaixonar” é o título da nova canção de Ágata, um dos nomes incontornáveis na música portuguesa.

Um novo tema que nos revela existir sempre uma nova oportunidade de ser feliz e que junto de outrem encontraremos o caminho para uma nova paixão.

Intensa e determinada, Ágata é um dos nomes incontornáveis na história da música portuguesa. São incontáveis os sucessos desta cantora e é incontestável a sua popularidade, na qual assenta uma sólida carreira de mais de três décadas dedicadas à música.

“Voltei-me a apaixonar” é o tema que se segue, uma música que pode ser encontrada no álbum “Playlist – As melhores” e que certamente será uma das canções que irá integrar o alinhamento musical do concerto de dia 5 de Março no Coliseu de Lisboa.