Ágata lança as minhas canções

Ágata subiu ao palco do Coliseu de Lisboa, num concerto que passou em revista todos os seus grandes êxitos. Este momento, intitulado “As Minhas Canções”, chega agora ao público em formato de CD, DVD e livro.

O concerto que deu origem ao lançamento de “As Minhas Canções” realizou-se no dia 5 de março de 2022. Como é referido em comunicado de imprensa, foi “uma noite em que a nostalgia de tempos passados, foi celebrada com uma visão de futuro”.

A cantora conta com uma carreira de largos anos e temas como “Perfume de Mulher”, “Comunhão de bens”, ou “Maldito Amor”, alguns dos seus maiores êxitos, revelados em mais de três dezenas de álbuns editados e milhões de cópias vendidas.

“Ex Pai” e “Morenaça”, são os novos temas que se encontram no CD e que se juntam a uma história, a história de Ágata, intérprete que se mantém no top das artistas que mais discos vendeu na história da música portuguesa.