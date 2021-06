Ágata Filipa vai jogar nas “eternas campeãs” da Escócia

A internacional portuguesa Ágata Filipa, que alinhava no Sporting de Braga, vai jogar no Glasgow City nas próximas duas temporadas, anunciou hoje o campeão escocês de futebol feminino.

A lateral esquerda de 26 anos foi campeã nacional pelas minhotas, a que chegou em 2017 proveniente do Valadares Gaia, e agora vai juntar-se às ‘eternas’ campeãs na Escócia.

Na última época, alinhou em 27 partidas ao todo, com as ‘guerreiras’ a terminarem o campeonato na terceira posição, atrás do campeão Benfica e do Sporting.

“Estou muito contente por me juntar à melhor equipa na Escócia e estou certa que serei muito feliz. Espero contribuir com experiência e poder ganhar títulos com este grande clube”, declarou Ágata Filipa, citada pelo emblema de Glasgow.

Já o treinador Scott Booth descreveu Ágata Filipa como “um talento natural”, elogiando o Sporting de Braga e a Liga portuguesa.

“Tem um pé esquerdo fantástico. Absoluta qualidade. É uma jogadora naturalmente adequada ao lado esquerdo de uma equipa, e isso é extremamente difícil de encontrar. É muito inteligente e só pode melhorar e, espero, ganhar mais jogos pela seleção de Portugal [tem duas internacionalizações]. Não tenho dúvidas que será um grande ativo para o clube”, afirmou o técnico.

