Afonso Henriques ou Elvis Presley?

Realmente, a estátua de D. Afonso Henriques em Coimbra, com seis metros de altura, na minha opinião é estranha, e li algures alguém com piada, escrever Afonso que tinha o cabelo à Elvis Presley, o que corresponde à verdade.

De facto, não há grande estátuas de jeito em Coimbra, e ao longo do tempo vamos colecionando caso complicados e coisas que podiam ser perfeitamente vendidas numa marmoaria chinesa.

Tirando o obeso D. Dinis e o magricelas Joaquim António de Aguiar, não há muito mais estátuas que um tipo diga “sim senhor, isto é uma estátua do caraças”.

As da Inês que estao na rotunda, não parecem deste mundo, a de Manuel Alegre parece um enforcado, a Cindazunda que viveu no século V tem uma saia do século XVIII, e portanto se a moda pega, ainda nos arriscaríamos em ter um D. Afonso Henriques vestido de astronauta. Com cabelo à Elvis, até acaba por ser o menor dos males.

Pedro Guimarães