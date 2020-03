Afonso Cruz: Quando escrevo não penso muito no público

O escritor Afonso Cruz tem uma vasta obra em prosa que cruza os terrenos da literatura infantil e para adultos. “Quando escrevo não penso muito no público, penso numa ideia que tenho e em ser fiel a ela. Só depois de o livro estar pronto é que se decide para quem é que ele é”, explica o escritor em entrevista ao BOM DIA.

Na origem da sua escrita está uma enorme paixão pela leitura. “Eu sou escritor porque antes de ser escritor era, e sou, leitor. A leitura para mim é um combustível, eu preciso de ler para escrever. Se tivesse de abdicar de uma destas facetas abdicava de ser escritor”, confidencia Afonso Cruz.

Houve tempo para falar do livro “Jesus Cristo Bebia Cerveja”, um romance acerca de “uma jovem que decide cumprir o último desejo da avó de visitar a terra santa. Como a avó não pode viajar ela decide disfarçar uma aldeia vizinha de Jerusalém. Por amor ela transforma uma aldeia muito humilde numa cidade sagrada.”

Ao BOM DIA o escritor revela um pouco do conceito que norteia esta obra, “é isso que fazemos com as pessoas que amamos, retiramo-las da massa anónima de pessoas para as colocarmos num lugar especial, quase divino”.

A temática da cerveja levou a conversa de encontro à obra publicada pelo autor no ano passado “O Macaco Bêbedo Foi à Ópera”. Trata-se de um ensaio sobre o álcool, “sobre o que fez à sociedade e as mudanças que provocou, entre elas o aparecimento da civilização”.