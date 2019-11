Afonso Antunes terceiro melhor do mundo em sub-16

O surfista português Afonso Antunes conquistou a medalha de bronze na final dos sub-16 no Mundial de juniores da Associação Internacional de Surf (ISA), disputada em Huntington Beach, nos Estados Unidos.

A final foi dominada pelo havaiano Jackson Bunch, que conseguiu uma pontuação de 17 pontos nas suas duas melhores ondas, com o norte-americano Taj Lindblad a ficar no segundo posto (10,53 pontos), logo seguido de Afonso Antunes (10,50), e com o também norte-americano Ryan Huckabee no quarto lugar (9,46).

“As minhas expectativas eram mais altas do que uma medalha de bronze, gostava de ter conquistado o ouro, mas não consegui encontrar-me com o mar. Mas é claro que apesar de estar um bocadinho frustrado, estou muito contente com o resultado”, afirmou Afonso Antunes, citado pela pela Federação Portuguesa de Surf.

O surfista da Ericeira, de 16 anos, obteve o melhor resultado entre os 12 atletas selecionados para defenderem as cores portuguesas, que decorreu numa das praias mais famosas da Califórnia, igualando os feitos de Tiago Pires e Vasco Ribeiro, igualmente medalhados nesta competição.

Em maio, Afonso Antunes tinha vencido o Rip Curl GromSearch mundial, prova que reuniu os melhores surfistas sub-16 do mundo em Playa Hermosa, na Costa Rica, conseguindo um feito inédito para Portugal e tornando-se no segundo europeu a consegui-lo, depois do italiano Leonardo Fioravanti, que integra a elite mundial do surf, disputando o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

Destaque ainda para o nono lugar de Mafalda Lopes e para o 10.º de Guilherme Ribeiro, ambos em sub-18, permitindo a Portugal terminar no sétimo lugar, com a melhor pontuação de sempre.

“Chegou ao fim um campeonato que foi uma ultramaratona, mas na qual conseguimos alcançar os nossos objetivos, nomeadamente, trazer uma medalha e melhorar a posição do ano passado [11.º], sendo que chegámos muito, muito perto de romper o ‘top-5’ naqueles que foram, sem dúvida, os Mundiais juniores mais disputados de sempre”, explicou o selecionador David Raimundo.

