Afinal não há público nos Jogos de Tóquio

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer “sem público” em nenhum dos locais de prova, devido ao aumento de casos do novo coronavírus na capital do Japão, anunciou esta quinta-feira a ministra dos Jogos, Tamayo Marukawa.

A decisão foi hoje anunciada pela ministra, horas depois de o Governo ter anunciado um novo estado de emergência, pela voz do primeiro-ministro, Yoshihide Suga, até 22 de agosto.

“Chegámos a um acordo para não ter público nos locais de prova em Tóquio”, declarou Marukawa, após conversas entre governantes nacionais e locais, bem como o Comité Organizador e responsáveis pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

A possibilidade de “medidas concretas” fora da capital nipónica será ainda discutida com as autarquias locais, mas em Sapporo a população já foi instruída a não comparecer na estrada, com grande parte dos outros eventos olímpicos, como o revezamento da tocha, a decorrer já sem público por todo o país.

O estado de emergência entrará em vigor na segunda-feira e tem como objetivo impedir o aumento de casos de covid-19 na capital, referiu Suga, embora na prática a medida não signifique uma grande mudança na situação atual, além de um aumento das restrições para o comércio.

O país asiático também decidiu prolongar este nível de alerta na região de Okinawa (sudoeste), onde já estava ativo, e manter certas restrições nas autarquias de Chiba, Saitama e Kanagawa, nos arredores de Tóquio e onde também serão realizadas competições dos Jogos Olímpicos.

Depois de fecharem o acesso a bilhetes a residentes no Japão, os organizadores estariam a estudar lotações cada vez mais reduzidas, com os Jogos a decorrerem agora à porta fechada, facto inédito na história do movimento olímpico.

Cerca de 11.000 atletas são esperados para os Jogos Olímpicos, obrigando as autoridades japonesas a tomar medidas drásticas a todos os participantes das provas.

O Japão foi relativamente poupado da pandemia de covid-19, em comparação com muitos outros países, com cerca de 14.800 mortes registadas desde o início da pandemia, mas os especialistas têm-se mostrado particularmente preocupados com o efeito dos Jogos Olímpicos num eventual aumento de propagação do novo coronavírus.

Tóquio registou hoje 896 novos casos do novo coronavírus, após contabilizar 920 na quarta-feira, valor que não registava desde maio, quando o anterior estado de emergência ainda vigorava nas áreas mais populosas do território.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados em um ano devido à pandemia de covid-19, decorrerão entre 23 de julho e 08 de agosto.