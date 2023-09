Afinal como se chama a Ponte D. Luiz?

Noutros tempos, era a ponte com o maior arco de ferro forjado do mundo, com 172 metros. Pesa mais de três mil toneladas. Tem um total de 395 metros de comprimento, nos dois tabuleiros, cada um com 8 metros de largura, que unem Porto e Gaia.

Inaugurada no dia 31 de Outubro de 1886, a “Ponte D. Luiz” continua a ser assunto entre os habitantes das duas cidades e local de visita obrigatória para turistas.

A ponte deixou de ser ponto de passagem para carros há 20 anos no tabuleiro superior. Serve apenas para o Metro do Porto. No tabuleiro inferior, que passou por remodelações durante um ano e meio, agora só passam (alguns) transportes públicos, táxis e velocípedes. Uma mudança muito recente permite a passagem de todos os veículos, mas só entre as 20 e as 6 horas.

O tabuleiro inferior, na sua origem, foi construída para substituir a Ponte D. Maria II, ou “Ponte Pênsil”, inaugurada em 1843. A necessidade desta nova travessia era grande pois havia cada vez mais trânsito entre as duas cidades.

Apareceram 12 propostas para a sua construção. O documento eleito foi o da empresa belga Societé Willebroek. O projecto foi assinado por Teophile Seyrig, que já tinha estado envolvido na construção da Ponte Maria Pia, poucos anos antes. Ou seja: não, não foi Gustave Eiffel a desenhar a “Ponte D. Luiz”. Théophile Seyrig, era de facto discípulo de Gustave Eiffel, mas foi ele o responsável pelo projeto.

Uma curiosidade: pagava-se portagem para atravessar a “Ponte D. Luiz”. Cada pessoa pagava uma taxa. Foi assim até 1943.

“Ponte D. Luiz” aparece neste texto entre aspas porque, na verdade, a designação oficial é Ponte Luiz I. É o que está escrito na placa na própria ponte. O rei daquela altura, Luiz I, que até justificou o cognome O Popular, não ficou muito popular entre os portuenses porque, não apareceu na inauguração da estrutura. Por isso, os portuenses ter-se-ão sentido ofendidos, vingaram-se e tiraram o “Dom”.

Mas, apesar dessa “falta de respeito”, todos designam a ponte como de D. Luis”, apesar de a placa indicar o contrário.