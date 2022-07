Do que aprecio, é que o grande problema do caos dos aeroportos em Portugal, não é do excesso de tráfego, mais sim de inúmeras greves e faltas de pessoal em sectores críticos.

Penso que se o Governo investisse mais em promover uma paz social nos aeroportos entre os diversos grupos de interesse, certamente que grande parte dos problemas estariam resolvidos, mesmo que muitos motivos do caos sejam pan-europeus.

Isto que eu escrevi não retira a necessidade de um novo aeroporto na região de Lisboa.

Pedro Guimarães