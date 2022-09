Aeroportos portugueses voltam aos níveis pré-pandemia

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais cresceu 122,5% em julho face ao mesmo mês de 2021 e 269,1% no acumulado desde janeiro, prosseguindo a tendência de aproximação aos níveis pré-pandémicos.

“O início do ano 2022 revelou uma tendência de aproximação aos níveis registados no período pré-pandémico”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE), avançando que, “em julho de 2022, registou-se o desembarque médio diário de 104,3 mil passageiros nos aeroportos nacionais (95,9 mil no mês anterior), aproximando-se do valor observado em julho de 2019 (105,5 mil)”.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, em julho movimentaram-se nos aeroportos nacionais 6,2 milhões de passageiros, correspondendo a uma variação homóloga de +122,5% (+186,0% em junho). Comparando com julho de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 1,5% (-2,7% no mês anterior).