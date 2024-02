Aeroportos portugueses receberam mais de 67 milhões passageiros

O número de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 18,9% em 2023 face a 2022, para 67,5 milhões, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados.

No ano passado, aterraram nos aeroportos nacionais 243,8 mil aeronaves em voos comerciais, um aumento de 12,0% face a 2022, enquanto o movimento de carga e correio estabilizou nas 223,0 mil toneladas.

Comparando com 2019, ano pré-pandemia, registaram-se variações de +7,0% no número de aeronaves, +12,3% no número de passageiros e +5,9% no movimento de carga e correio.