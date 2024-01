Aeroportos portugueses movimentaram 66 milhões de passageiros em 2023

Os aeroportos portugueses movimentaram, no ano passado, 66,3 milhões de passageiros, um crescimento homólogo de 19%, com Lisboa a chegar aos 33,6 milhões e o Porto a ultrapassar os 15 milhões, segundo dados da Vinci.

Num comunicado, hoje divulgado, o grupo, que detém a ANA – Aeroportos de Portugal, fez o balanço do ano passado, indicando que, no total dos aeroportos portugueses, o Porto foi o que mais cresceu em termos percentuais, aumentando 20% para 15,2 milhões de passageiros.

Lisboa, com 33,6 milhões, cresceu 19%, com os restantes a aumentar 18%: Faro para 9,6 milhões de passageiros, a Madeira para 4,8 milhões de passageiros e os Açores para 2,9 milhões de passageiros.

No último trimestre do ano, o total de passageiros movimentados foi de 15,1 milhões, um crescimento de 10% face a 2022.

No que diz respeito a movimentos comerciais, a Vinci destacou que, em Portugal, globalmente, no ano passado, o valor foi de 456.702, aumentando 12% em relação ao ano anterior. Lisboa lidera, com 222.753 (mais 12%), seguida do Porto, com 101.710 (mais 13%), Faro com 62.709 (mais 13%), Açores com 35.125 (mais 7,5%) e Madeira com 34.062 (mais 11%).

No último trimestre do ano, revelou a Vinci, foram realizados 106.852 movimentos comerciais, mais 7% do que em 2022.

“Em Portugal (ANA), o crescimento do número de lugares (crescimento de 16% nos movimentos da easyJet) aconteceu ao mesmo tempo que se registavam taxas de ocupação muito elevadas (superando os níveis de 2019)”, referiu a concessionária, na mesma nota.

Globalmente, pela rede Vinci, que opera aeroportos um pouco por todo o mundo, passaram mais de 267 milhões de passageiros, um crescimento de 26% em relação a 2022, indicou.