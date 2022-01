Aeroportos portugueses estão a recrutar

A empresa de recursos humanos Multitempo realiza no mês de janeiro uma nova ação de recrutamento para Lisboa, Porto e Faro, com o objetivo de preencher centenas de vagas e de reforçar as equipas atuais nas áreas de assistência a passageiros e de bagagem, nos principais aeroportos de Portugal Continental.

“Esta ação revela-se de grande importância tendo em conta o aumento do fluxo de pessoas e de processos em contexto aeroportuário, num setor que continua a ser um dos principais motores de crescimento económico do país”, explica a Multitempo ao BOM DIA.

A primeira ação decorrerá no dia 18 de janeiro para a seleção de profissionais para o Aeroporto Humberto Delgado/Internacional de Lisboa. A segunda ação está marcada para 20 de janeiro e servirá para recrutar para o Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro no Porto. Por último, os candidatos que pretendem trabalhar no Aeroporto Internacional de Faro devem inscrever-se na ação a decorrer a 26 de janeiro.

Os profissionais a recrutar assumirão funções de Assistentes a Passageiros, Assistentes a Passageiros com Mobilidade Reduzida e Assistentes de Bagagem.

Os principais requisitos incluem disponibilidade para trabalhar em horários por turnos rotativos, em regime de part-time e full-time e fluência em língua inglesa, para auxiliar os muitos milhares de passageiros, das mais variadas nacionalidades, que circulam diariamente nestes três aeroportos.

“Os candidatos poderão contar com uma formação de duas semanas e boas condições de trabalho”, consta no comunicado.