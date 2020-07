Aeroportos da Madeira implementam plataforma para prevenir a covid

São 25 QR codes distribuídos no Aeroporto da Madeira e seis no Aeroporto do Porto Santo. A plataforma digital Go Fight COVID-19 vem garantir que estão a ser cumpridos todos os procedimentos sanitários e de segurança exigidos pela Direção Geral da Saúde.

A Go Fight Covid-19 – desenvolvida pela Out of Limits Lda. – acaba de ficar disponível nos aeroportos localizados nas ilhas da Madeira e Porto Santo. A nova plataforma digital, que permite avaliar normas de segurança em espaços com atendimento público, vem satisfazer a urgente necessidade do aumento da eficácia das medidas de segurança impostas pela DGS.

Ao todo, são 31 QR codes que se encontram distribuídos pelos dois Aeroportos. O sistema está assim disponível nas áreas de Check-in, nas áreas de Controlo Segurança, Controlo de Passaportes (SEF), Food Court, Salas de Recolha da Bagagem e a Hall de Chegadas. O feedback é recolhido online, através da resposta a questões relacionadas com os processos sanitários e de segurança que, após a recolha e processamento providenciado em tempo real, a ANA dispõe de dashboardspara análise e monitoria, que permite gerir a operação e tomar decisões de acordo com a informação real dos passageiros.

De salientar que a plataforma Go Fight Covid-19 também foi, também, implementada no Aeroporto Humberto Delgado no início de junho.