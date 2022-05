Aeroporto Sá Carneiro ganha relevância internacional

Duas companhias aéreas estrangeiras querem intensificar o tráfego no Porto. A British Airways e a Iberia reuniram-se com Rui Moreira na passada terça-feira.

A representante em Portugal das duas companhias foi recebida pelo presidente da Câmara do Porto. Admitiu que a cidade Invicta tem uma importância estratégica para as rotas com Espanha e o Reino Unido.

No site oficial da cidade, salienta-se também a importância que dará ao Porto, dado que as duas companhias aéreas voam para o aeroporto mais ocupado de Londres: Heathrow.

Segundo a NAV Portugal, o aeroporto Francisco Sá Carneiro tem ganho nova afluência depois da pandemia, recuperando os valores pré-pandémicos.

