Aeroporto do Porto está entre os melhores do mundo

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi considerado pelo ranking do Airport Council International como uma referência mundial no que à qualidade de serviço diz respeito.

A distinção foi avançada através da ANA – Aeroportos de Portugal, esta segunda-feira.

Além do aeroporto português, foram ainda distinguidas as infraestruturas de Belgrado, na Sérvia; Guanacaste, na Costa Rica e Puerto Plata, na República Dominicana.

“Estes prémios ilustram a capacidade da VINCI Airports em manter o seu desempenho em termos de qualidade de serviço, apesar de um contexto de recuperação muito dinâmico”, escreve a empresa na nota disponibilizada à comunicação social.