Aeroporto do Porto ainda não recuperou movimento pré-pandemia

O aeroporto do Porto serviu 12,6 milhões de passageiros em 2022, um valor superior aos 5,8 milhões de 2021 mas ainda abaixo dos 13,1 milhões de 2019, ano pré-pandemia de covid-19.

“A ANA|VINCI Airports obteve uma forte recuperação do tráfego no aeroporto do Porto, que serviu mais de 12,6 milhões de passageiros em 2022, representando um acréscimo de 116,3% em relação ano anterior”, pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela gestora aeroportuária.

Em 2021, ano ainda marcado pela pandemia de covid-19, a infraestrutura aeroportuária tinha servido 5,8 milhões de passageiros, pelo que no ano passado mais que duplicou o número de pessoas transportadas.

No ano passado, o aeroporto do Porto continuou a ser o maior do Noroeste Peninsular, superando a soma dos aeroportos galegos de Santiago de Compostela (3.236.619 passageiros), Corunha (963.957) e Vigo (953.261).

O valor de 2022 representa também 96,1% dos passageiros transportados em 2019, ano pré-pandemia de covid-19, em que o aeroporto Francisco Sá Carneiro, situado no concelho da Maia, transportou 13,1 milhões de passageiros.

Em 2020, ano de maior impacto da pandemia de covid-19, o aeroporto que serve o Norte do país tinha transportado 4,4 milhões de passageiros.