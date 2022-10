Aeroporto de Amesterdão continua a limitar o número de viajantes

O aeroporto de Schiphol, que serve a cidade de Amsterdão, nos Países Baixos, anunciou planos para continuar limitando o número de viajantes que partem do aeroporto até o início de 2023.

Os responsáveis do aeroporto dizem em comunicado que a decisão foi tomada depois de consultar as companhias aéreas, “que não estão felizes com isso”.

Os limites devem estender-se até o final de março de 2023, embora o aeroporto de Schiphol tenha dito que analisará a situação novamente no final do ano para ver “se a partir do final de janeiro as limitações poderão ser levantadas”.

“Schiphol fez essa escolha para poder oferecer aos viajantes uma experiência de viagem de confiança, além de previsibilidade e estabilidade para as companhias aéreas”, diz o comunicado. “Ao mesmo tempo, o aeroporto está a trabalhar arduamente para melhorar a capacidade de segurança.”

O comunicado de imprensa não forneceu um número para as limitações de capacidade, afirmando apenas que que os coordenadores de “slots” trabalharão com as companhias aéreas para respeitar os requisitos de capacidade do aeroporto.

O Aeroporto de Schiphol é um dos aeroportos mais movimentados do mundo para o trânsito internacional de passageiros. Foi o aeroporto número 3 do mundo em 2021 para passageiros internacionais, atrás dos aeroportos de Dubai e Istambul, segundo dados do Airports Council International.