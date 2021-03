Aeroporto da Madeira com ligação direta à Lituânia

A Madeira vai receber um voo semanal direto de Vilnius, capital da Lituânia, a partir de 23 de março, no âmbito de uma parceira entre as autoridades regionais e o operador turístico ITAKA, que decorrerá até outubro.

“A ligação Vilnius – Funchal, em parceria com a ITAKA Lituânia, é a primeira de grandes operações que estamos a realizar e que comprovam que a Madeira é o destino de eleição para 2021”, refere Nuno Vale, presidente da Associação de Promoção da Madeira, em comunicado.

O voo tem capacidade para transportar 189 passageiros e assinala o regresso da ITAKA ao destino insular, depois de ter operado o mercado polaco, em 2020, através da rota Varsóvia – Funchal.

“Estou muito agradado que estejamos a renovar as ligações diretas com a Madeira a partir do dia 23 de março. É ainda mais satisfatório considerando que este é o primeiro voo que vamos fazer depois de oito meses parados, devido às várias restrições impostas à aviação”, afirma o diretor-geral da ITAKA Lituânia, Dominik Milowski, no mesmo comunicado.

O responsável sublinha que a Madeira é um “destino estratégico” e que planeia fazer da ilha um “destino de todo o ano”.

“Vemos um interesse crescente por parte de consumidores e, ao mesmo tempo, recebemos muito boas críticas por parte daqueles que desfrutaram de uma estadia na ilha”, indica, reforçando: “É um ótimo indicativo para nós e um grande incentivo para incrementarmos esforços para expandir o destino.”

A Associação de Promoção da Madeira e a ITAKA estão, por isso, a “planear ações de ‘marketing'” para “aumentar o conhecimento” sobre a Madeira tanto ao nível dos consumidores, como da indústria do turismo na Lituânia.

“Num ano de grandes desafios para o setor do turismo, a Madeira soube trilhar um caminho de exceção e está, agora, a receber as oportunidades oriundas do trabalho estrutural e de promoção realizadas ao longo destes meses”, explica Nuno Vale.

O presidente da Associação de Promoção da Madeira destaca, por outro lado, que a região obteve várias distinções em 2020, apesar das restrições impostas pela pandemia de covid-19, como ‘Destino Mais Seguro para Viajar na Europa’, ‘Destino de Natal Mais Seguro da Europa’ e ‘Top 10 Europeu de Praias Seguras’ do ‘site’ European Best Destinations.