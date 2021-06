Aeroporto da Horta vai ser ampliado

O Governo português criou um grupo de trabalho para estudar a ampliação do aeroporto da Horta, na ilha do Faial, que irá integrar representantes dos ministros do Planeamento e das Infraestruturas.

O grupo foi criado hoje pelo gabinete do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e irá contar ainda com a participação da Câmara Municipal da Horta, do Governo dos Açores, da Autoridade Nacional e Aviação Civil (ANAC), da ANA Aeroportos e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

Em nota de imprensa, a Câmara da Horta, liderada pelo socialista José Leonardo Silva, adianta que a criação desde grupo surge “como resultado de várias iniciativas e contactos realizados” entre a autarquia e o Governo da República.

Num dos encontros, “foi decidido criar uma equipa de trabalho pluridisciplinar, que abrangesse o concessionário ANA e a própria ANAC,” para encontrar uma “solução técnica e financiamento adequado, em conformidade com a regulamentação europeia”, assinala o município faialense.

Em comunicado, os deputados do PS na Assembleia da República eleitos pelo círculo eleitoral dos Açores, Isabel Rodrigues, João Castro e Lara Martinho, enalteceram a iniciativa, salientando a “importância” de investir na requalificação da pista daquele aeroporto.

Os socialistas consideram que o “cenário de não investimento poderá ser altamente lesivo, devido às restrições relacionadas com a operação de determinadas aeronaves”.

Os partidos que integram a coligação do Governo dos Açores, PSD, CDS-PP e PPM, entregaram hoje na Assembleia Regional uma iniciativa para solicitar ao Governo da República a “divulgação dos custos reais” da ampliação da pista do aeroporto da Horta.

Citado numa nota de imprensa, o deputado regional do PSD/Açores Carlos Ferreira afirma que, em março de 2020, o governo nacional “pôs em causa a validade” do estudo promovido pela Câmara Municipal da Horta, ao afirmar que ampliação da pista do aeroporto será superior a 35/40 milhões de euros.

Em 11 de maio desse ano, foi anunciado que a prioridade para o aeroporto da Horta passava por completar a área de segurança até 2024, segundo a ANA, que assumiu o “compromisso” de analisar a ampliação da pista, uma resposta que deixou o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, “satisfeito”.

Posteriormente, em 29 julho, a propósito da visita do Governo Regional à ilha, o Conselho de Ilha do Faial apresentou a ampliação da pista do aeroporto com uma das reivindicações do organismo.