Aeródromo de Proença-a-Nova bate recordes

O Aeródromo Municipal de Proença-a-Nova, na localidade de Moitas, registou um movimento de 1.575 aeronaves em 2022, um número bastante superior ao registado nos quatro anos anteriores.

“Durante o ano de 2022, a maior parte destes movimentos foram provenientes de bombardeamentos com água, soluções e produtos para preservação do meio ambiente (838), com outras atividades de movimentos privados lúdicos e de trabalho aéreo (737)”, referiu, em comunicado, a Câmara de Proença-a-Nova.

Este município do distrito de Castelo Branco sublinhou que o número de voos registados em 2019 foi de 1.186 e em 2021 verificaram-se 1.154, resultados considerados “bastante positivos”.

“O ano de 2020 foi, de longe, o ano mais impactado pela pandemia [covid-19], tendo registado apenas 596 voos”, lê-se na nota.

A autarquia de Proença-a-Nova salientou que 2021 marcou o regresso à atividade regular do aeródromo municipal e 2022 superou as expectativas.

“Em 2023 é esperado que possa continuar o ritmo acentuado de movimentos de aeronaves. Este ano ficará também marcado por nova revisão de certificação do Aeródromo Municipal de Proença-a-Nova, por parte da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada de cinco em cinco anos”, referiu.

Segundo o município, as potenciais remodelações e correções no Aeródromo Municipal de Proença-a-Nova “deverão também originar um aumento de investimento anual neste espaço, por forma a corresponder a todas as exigências e critérios estabelecidos”.

O Aeródromo Municipal de Proença-a-Nova é de Classe 1, com Categoria I de Salvamento e Luta Contra Incêndios.

Neste espaço funcionam escolas de paraquedismo e de paramotor, responsáveis por grande parte dos saltos lúdicos privados.

O aeródromo serve ainda de Base Permanente da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.